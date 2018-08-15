Takvim.com.tr olarak İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımı ilanlarını haberimizde derledik. İlanlarla ilgili merak edilen tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz....

HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPILIYOR?

Yayımlanan ilanlarda ise alım yapılacak olan kadrolar;

"Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi, Satış Temsilcisi / Plasiyer, Müşteri Temsilcisi, Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Banka), Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat, Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri), Teknik Satış Temsilcisi, Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler) Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, Reyon Görevlisi, Ambar/Depo Görevlisi, Sevkiyat Görevlisi, Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi, Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı), Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı, Mutfak Görevlisi, Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı

Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel), Oda Görevlisi-Turizm, Satış Görevlisi, Parkomat Görevlisi, Depo Görevlisi (Gıda), Kantin Görevlisi, Halkla İlişkiler Görevlisi, Açık Hava Depo Görevlisi, Ambar/Depo Görevlisi, Araç Kabul Görevlisi, Araç Takip Görevlisi (Kargo), Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi, Çim Saha Görevlisi, Danışma Görevlisi-Otel, Depo Görevlisi (Gıda), Depo Görevlisi (Hammadde)

Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde), Depo Görevlisi (Yarı Mamul), Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün), Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı, Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel), Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi, Hava Limanı Yolcu Hizmetleri, Görevlisi, Havuz Görevlisi, İdari Büro Görevlisi, İdari Destek Görevlisi, Kantin Görevlisi, Kapalı Depo Görevlisi, Kargo Takip Görevlisi, Kapı/Kantar Görevlisi, Kimya Laboratuvarı Görevlisi, Lobi Karşılama Görevlisi (Otel)

Misafir İlişkileri Görevlisi (Guest Relations Officer), Mutfak Görevlisi, Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı, Oda Görevlisi-Turizm, Otopark Görevlisi/Vale, Oyun Parkı Görevlisi, Parkomat Görevlisi, Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı), Reyon Görevlisi, Satın Alma Görevlisi, Satış Görevlisi, Sevkiyat Görevlisi, Seyahat Acentesi Satış Görevlisi, Sipariş Hazırlama Görevlisi (Ecza Deposu), Sterilizasyon Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi (Hastane)" olarak açıklandı.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yayımlanan ilanlarda adaylardan talep edilen genel başvuru şartları ve özel başvuru şartları kadrolara göre farklılık gösteriyor.

Adayların başvuru şartları detaylarını incelemeleri gerektiği ifade edilirken kadrolara göre farklılık gösteren şartlara uyumlu olmayan adayların başvuru şartlarının geçersiz sayılacağı açıklandı.

Ayrıca başvuru tarihlerinin de ilanlara göre farklılık gösterdiği belirtilirken adayların başvuru tarihlerini detaylı incelemeleri gerektiğine yer verildi.

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İŞKUR KAMU KURUMLARINA TÜRKİYE GENELİNDE 1.513 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile Türkiye genelinde TYP ile çok sayıda personel alımı yapılacak.

Yeni açıklanan İŞKUR TYP personel alım ilanlarında 1.513 açık iş bulunuyor. Alımlarda çok sayıda kamu kurumları bulunuyor. TYP ilanları, hangi kurumlara personel alınacak. İşin olsa ekibi olarak ziyaretçilerimize TYP alım detaylarını aktarmak istiyoruz. Buna göre kamu kurumlarında TYP alımlarına başvuru yapmak isteyen adaylar için işte detaylar...

BAŞVURU ŞARTLARI;

TYP alımlarına başvurular için adayların İŞKUR portalı üzerinde, işkur il yada ilçe şubeleri üzerinden yapılabilecek. Adaylar son başvuru tarihinden önce başvuru adımlarını tamamlamaları gerekiyor. Adayların 18 yaşını tamamlamış olmaları başvuru şartları için gerekli olacak.

İstanbul Üniversitesi, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, PTT Mardin Başmüdürlüğ��, Siirt İl Özel idaresi, Tillo Kaymakamlığı, Kurtalan Belediyesi, Baykan Kaymakamlığı, Eruh Kaymakamlığı, Pervari Kaymakamlığı, Kurtalan İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile Şirvan Kaymakamlığına alımlar yapılacak.

HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

İŞKUR üzerinden TYP alımlarında İstanbul, Gaziantep, Mardin, Siirt il merkezi ile ilçelerinde alımlar yapılacak. Buna göre Uygulama alanında ise çevre temizliği görevi için alımlar yapılacağı belirtildi. Adayların başvurularda hangi şartları taşımaları gerekiyor.

TCDD 91 KAMU PERSONELİ ALIMI İŞKUR ÜZERİNDE YAYIMLANDI VE BAŞVURULAR BAŞLADI!



Geçtiğimiz günlerde Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılmış olan ilana göre TCDD bünyesindeki memur personel eksikliğini karşılamak için alım yapacğaını belirtmişti. Ayrıca yayımlanan ilana göre TCDD iş gücü talebinin 14 Ağustos 2918 tarihinde Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) üzerinde resmi olarak yayımlanacağını vurgulamıştı. Buna göre söz konuus olan ilan İŞKUR üzerinde yayımlandı ve adaylar ilgili ilan numaraları ile başvuru yapabilecekler.

TCDD HANGİ ALANLARDA ALIM YAPIYOR?

TCDD farklı statülerde alım yapacağını belirtti. Buna göre 14 Engelli İşçi Personel, 4 Eski Hükümlü İşçi Personel ve 73 kişi Taşımacılık alanında Makinist alacak.

Bu yönde TCDD 91 kişilik boş kadro ile, Tren Makinisti, Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı, Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı , Mekanik Vasıta Tesis Cihaz Vinç Operatörü , pozisyonlarında alım yapacak. Haberimizin devamından ilgii ilanlar içn detaylı bilgiye ulaşiabilirsiniz.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Başvuru yapacak adayların mutlaka başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir. Buna göre başvuru şartlarını taşıyan erkek ve kadın adaylar başvuru yapabilecek. Buna göre adaylardan genel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak gibi nitelikler aranmaktadır.

Tren Makinisti pozisyonuna başvuru yapacaklardan, 2016 yılında ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Ön Lisans seviyesinde KPSSP93 puan türünden en az 60 puan amış olmak, Tren Makinisti Sertifikasına sahip olmak şartları aranır.

Engelli Alımı olan Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı pozisyonuna başvuru yapacak adayların en az İlköğretim ne ev fazla Ön Lisans mezunu olmaları gerekmekte ve Egelli olduğunu gösteriri belgeye sahip olmaları gerekmektedir.

Eski Hükümlü ilanına başvuru yapacak adaylardan lise belirtilen bölümlerden Lise veya dengi okul mezunu olmak ve Yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP94 puan türünden puan almış olmaları gerekmektedir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvuru yapacak adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu resmi internet sitesi olan https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adrresine girerek ilgili İlan Numaraları ile başvuru yapabilirsiniz. Adaylara başvuru yapabilmeleri için 13 günlük bir süre verilmekte ve adaylar başvurularını en geç 27 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirmeleri gerekmektedir.