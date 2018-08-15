Herkesin parası emniyette

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, son gelişmelerle ilgili şöyle konuştu: "BDDK, SPK, Hazine, Merkez Bankası bütün bankacılık sistemiyle birlikte doğru tavırları zamanında ve eş zamanlı olarak alabildi. ATM'lerimize olabildiğince efektif yükledik. Herkesin parası, mevduatı bankacılık sisteminde ve emniyette. Bütün efektifleri kasamıza doldurduk. Vatandaş isterse masanın üzerinde parası hazır. Kimse endişe etmesin."
2 MİLYAR DOLAR SATIŞ OLDU
Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil, dövizdeki hareketliliğe ilişkin "Aklımız ermiyor. Ne oluyor da bugün bu seviyeleri görüyoruz. Bir bankacı olarak çok fazla anlamlandıramıyorum" dedi. Müşterilerin 2 milyar dolara yakın dolar satışı yaptığını belirten Fuat Erbil, "Bu da vatandaşın ekonomiye olan sağduyulu yaklaşımını ifade ediyor" diye konuştu. Merkez Bankası'nın aldığı tedbirlerin doğru olduğunu kaydeden Fuat Erbil, "Bu adımlar rasyonel adımlar" ifadelerini kullandı.
2 MİLYAR DOLAR SATIŞ OLDU
Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil, dövizdeki hareketliliğe ilişkin "Aklımız ermiyor. Ne oluyor da bugün bu seviyeleri görüyoruz. Bir bankacı olarak çok fazla anlamlandıramıyorum" dedi. Müşterilerin 2 milyar dolara yakın dolar satışı yaptığını belirten Fuat Erbil, "Bu da vatandaşın ekonomiye olan sağduyulu yaklaşımını ifade ediyor" diye konuştu. Merkez Bankası'nın aldığı tedbirlerin doğru olduğunu kaydeden Fuat Erbil, "Bu adımlar rasyonel adımlar" ifadelerini kullandı.
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