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Bugün ne kadar? ne kadar? güncel altın fiyatları...

Son günlerde dalgalı bir grafik çizen altın, önceki günü düşüşle kapattı. kurundaki dalgalanmalardan etkilenen na vatandaşların da merakı devam ediyor. Peki altın güne nasıl başladı? Bugün altın ne olur? ne kadar? güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son durum nasıl?
Önceki gün döviz kurundaki düşüşle beraber altın da günü düşüşle kapattı. Gram altın fiyatı 14 Ağustos gününü 244 liranın da altını gördü. 15 Ağustos salı günü çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Altın alış fiyatı ve satış fiyatı en çok merak edilen konular arasında.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ABD merkezli kur saldırıları ile yaşanan piyasadaki inişli çıkışlı grafik altın fiyatlarını da ister istemez etkiledi. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde...

Sabah saat 7.38 itibariyle altın fiyatlarındaki güncel bilgiler şöyle;

GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı: 247,1355

Gram altın satış fiyatı: 247,6073

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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 07:39
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