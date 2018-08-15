Önceki gün döviz kurundaki düşüşle beraber altın da günü düşüşle kapattı. Gram altın fiyatı 14 Ağustos gününü 244 liranın da altını gördü. 15 Ağustos salı günü çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Altın alış fiyatı ve satış fiyatı en çok merak edilen konular arasında.

ABD merkezli kur saldırıları ile yaşanan piyasadaki inişli çıkışlı grafik altın fiyatlarını da ister istemez etkiledi. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde...



Sabah saat 7.38 itibariyle altın fiyatlarındaki güncel bilgiler şöyle;



GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 247,1355



Gram altın satış fiyatı: 247,6073