ABD’ye elektroşok

Erdoğan, ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacağını açıkladı. İşadamlarına üretim çağrısı yaptı:
Türkiye'ye yönelik açık bir ekonomik saldırı var. Eskiden bu işler daha sofistike, örtülü, dolaylı yollardan yapılırdı. Şimdi bodoslama bir şekilde üzerimize geliyorlar. '
Amerika'nın elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa, öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var, Vestel var. Ne yapacağımızı anlasınlar.
ONLARDA IPHONE BiZDE VESTEL VAR
ABD'nin Türkiye'ye ekonomik savaş başlatmasına Türkiye'den misilleme geliyor. Dolar üzerinde spekülasyon yapan ABD'ye şok yaptırım geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin elektronik ürünlerine boykot çağrısı yaptı. "Dışarıdan dövizle aldığımız her ürünün daha iyisini, daha kalitelisini burada üretip biz dışarıya satacağız" diyen Başkan Erdoğan, "Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız.
Onların iPhone'u varsa, öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var, Vestel var. Dolayısıyla biz kendimize yeteceğiz. Olmayanı da üreteceğiz. Bu millet bunları yapmaya muktedirdir" şeklinde konuştu. ABD'nin Türkiye'de satılan 20 teknoloji markasına uygulanacak ambargodan, en çok Apple etkilenecek. Özellikle akıllı telefon pazarındaki dengeleri yeniden belirlemesi beklenen boykot kararı ile iPhone satışlarında önümüzdeki günlerde ciddi düşüşler bekleniyor.
10 MİLYON CİHAZ
Apple'ın 2007 yılında ilk modelini çıkardığı iPhone, Türkiye'de ise 2008 yılının sonunda satışa sunuldu. Aradan geçen süre içinde Apple'ın dünya genelinde iPhone satışları 1.3 milyar adedi geçti. 10 yıllık süreç sonunda Türkiye'de ise aktif olarak iPhone kullanan kişi sayısı 10 milyona yaklaştı.
İKİ HAVALİMANI PARASI ÖDEDİK
Yılda ortalama 12 milyon cep telefonu ithal eden Türkiye, 2007-2017 yılları arasında yurt dışından toplam 142 milyonu aşkın cep telefonu ithal etti. Bu telefonlar için 10 yılda ödenen toplam tutar ise 23 milyar doları aştı. Bu rakam 10.5 milyar euro olarak belirlenen İstanbul Yeni Havalimanı maliyetinin yaklaşık 2 katı oldu.
Türkiye'nin 10 yıllık cep telefonu ithalat faturası içinde Apple'ın iPhone modelleri için ödenen toplam tutarın ise 7 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor. Diğer bir deyişle kullanıcı bazında Türkiye'de yüzde 16.5'luk payı olan Apple, Türk tüketicilerinin cep telefonu için toplam ödediği tutardan yüzde 29'luk payı kaptı. Bu süreçte Türk tüketicileri satın aldıkları her iPhone için devlete de yüzde 28-30 arasında vergi ödedi.
VESTEL'İN PAYI YÜZDE 2
Iphone'un Türkiye'de pazar payı yüzde 16.5 düzeyindeyken, küresel rakibi olan ve Başkan Erdoğan'ın da işaret ettiği Samsung'un Türkiye'deki pazar payı yüzde 52.7'ye ulaşmış durumda. Vestel'in ise yüzde 2'lik payı var. Öte yandan Vestel Elektronik hisseleri, Başkan Erdoğan'ın boykot açıklaması ve onların yerine Vestel ürünlerine işaret etmesinin ardından yüzde 7 arttı. Günü yüzde 4.55 artışla kapattı.
Türkiye'ye yönelik açık bir ekonomik saldırı var. Eskiden bu işler daha sofistike, örtülü, dolaylı yollardan yapılırdı. Şimdi bodoslama bir şekilde üzerimize geliyorlar. '
Amerika'nın elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa, öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var, Vestel var. Ne yapacağımızı anlasınlar.
ONLARDA IPHONE BiZDE VESTEL VAR
ABD'nin Türkiye'ye ekonomik savaş başlatmasına Türkiye'den misilleme geliyor. Dolar üzerinde spekülasyon yapan ABD'ye şok yaptırım geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin elektronik ürünlerine boykot çağrısı yaptı. "Dışarıdan dövizle aldığımız her ürünün daha iyisini, daha kalitelisini burada üretip biz dışarıya satacağız" diyen Başkan Erdoğan, "Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız.
Onların iPhone'u varsa, öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var, Vestel var. Dolayısıyla biz kendimize yeteceğiz. Olmayanı da üreteceğiz. Bu millet bunları yapmaya muktedirdir" şeklinde konuştu. ABD'nin Türkiye'de satılan 20 teknoloji markasına uygulanacak ambargodan, en çok Apple etkilenecek. Özellikle akıllı telefon pazarındaki dengeleri yeniden belirlemesi beklenen boykot kararı ile iPhone satışlarında önümüzdeki günlerde ciddi düşüşler bekleniyor.
10 MİLYON CİHAZ
Apple'ın 2007 yılında ilk modelini çıkardığı iPhone, Türkiye'de ise 2008 yılının sonunda satışa sunuldu. Aradan geçen süre içinde Apple'ın dünya genelinde iPhone satışları 1.3 milyar adedi geçti. 10 yıllık süreç sonunda Türkiye'de ise aktif olarak iPhone kullanan kişi sayısı 10 milyona yaklaştı.
İKİ HAVALİMANI PARASI ÖDEDİK
Yılda ortalama 12 milyon cep telefonu ithal eden Türkiye, 2007-2017 yılları arasında yurt dışından toplam 142 milyonu aşkın cep telefonu ithal etti. Bu telefonlar için 10 yılda ödenen toplam tutar ise 23 milyar doları aştı. Bu rakam 10.5 milyar euro olarak belirlenen İstanbul Yeni Havalimanı maliyetinin yaklaşık 2 katı oldu.
Türkiye'nin 10 yıllık cep telefonu ithalat faturası içinde Apple'ın iPhone modelleri için ödenen toplam tutarın ise 7 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor. Diğer bir deyişle kullanıcı bazında Türkiye'de yüzde 16.5'luk payı olan Apple, Türk tüketicilerinin cep telefonu için toplam ödediği tutardan yüzde 29'luk payı kaptı. Bu süreçte Türk tüketicileri satın aldıkları her iPhone için devlete de yüzde 28-30 arasında vergi ödedi.
VESTEL'İN PAYI YÜZDE 2
Iphone'un Türkiye'de pazar payı yüzde 16.5 düzeyindeyken, küresel rakibi olan ve Başkan Erdoğan'ın da işaret ettiği Samsung'un Türkiye'deki pazar payı yüzde 52.7'ye ulaşmış durumda. Vestel'in ise yüzde 2'lik payı var. Öte yandan Vestel Elektronik hisseleri, Başkan Erdoğan'ın boykot açıklaması ve onların yerine Vestel ürünlerine işaret etmesinin ardından yüzde 7 arttı. Günü yüzde 4.55 artışla kapattı.
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