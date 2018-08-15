103 bin işçi aranıyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş arayanlar ile işverenleri buluşturuyor. İŞKUR'da halen 103 bin 333 açık iş bulunuyor. İşverenler bu işlere personel arıyor. İŞKUR'un Aylık İstatistik Bülteni'nde paylaştığı verilerine göre, Temmuz ayında 134 bin 40 kişi işe yerleşti. Temmuz ayında işe yerleşen 134 bin 40 kişinin yüzde 66'sı erkek, yüzde 34'ü kadın oldu. 2018 yılının ilk 7 ayında ise yüzde 66'sı erkek yüzde 34'ü kadın olmak üzere 670 bin 910 kişi işe yerleşti. İşe yerleşen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.3 oranında artış gösterdi.
Temmuz ayında 241 bin 773 kişilik açık iş alındı. Temmuz ayında düzenlenen aktif işgücü piyasası programlarından 39 bin 269 kişi yararlandı. 2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde 60 bin 785 İşbaşı Eğitim Programı, Girişimcilik Eğitim Programı ve Mesleki Eğitim Kursu düzenlendi, 289 bin 416 kişi programlardan faydalandı.
Temmuz ayında 241 bin 773 kişilik açık iş alındı. Temmuz ayında düzenlenen aktif işgücü piyasası programlarından 39 bin 269 kişi yararlandı. 2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde 60 bin 785 İşbaşı Eğitim Programı, Girişimcilik Eğitim Programı ve Mesleki Eğitim Kursu düzenlendi, 289 bin 416 kişi programlardan faydalandı.
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