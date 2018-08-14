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’ın planına darbe! Hepsi yakalandı

'da terör örgütü 'ya yönelik öncesi yapılan operasyonda molotoflu eylem hazırlığında olan 4'ü çocuk 12 kişi gözaltına alındı.

PKK’ın 15 Ağustos planına darbe! Hepsi yakalandı
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü 'nın ilk saldırısı olan yıl dönümü öncesi operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen 14 adrese özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı. Zırhlı birlikle söz konusu mahallere önceden girip güvenlik önlemi aldı. Özel harekat ekipleri koçbaşlarıyla söz konusu şahısların evlerinin kapısına kırarak içeri girdi.

Korsan gösteri ve molotoflu gösteri için hazırlardı



Operasyon kapsamında 4'ü çocuk 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların, 15 Ağustos'ta şehrin çeşitli yerlerinde molotoflu eylem ile korsan gösteri yapacakları öğrenildi. Bunun yanı sıra şahısların daha önceden molotflu eylemlere katılmaktan suçları olduğu belirtildi.

Şifreli talimat ile sokağa çıkacaklardı

Eylem hazırlığında olan şahıslar, örgüte yakın sitelerinde iletişim kurdukları öğrenildi. Örgüte yakın olan internet sitelerinde, eylem planları ve sokağa çıkma çağrısını haberlerin içerisine gizlenmiş şifreli kelimeler ile yapıldığı da tespit edildi. Gözaltına alınan zanlıların adli tıp biriminde sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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  • 14 Ağustos 2018, Salı 08:11
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