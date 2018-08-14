Dolar ve euro kurları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Binlerce insan internet üzerinden doların ne kadar olduğunu ve bundan sonraki süreçte ne olacağını araştırıyor. Piyasalarda son durum ne? Dolar ve euro kaç TL? Güncel dolar ve euro kuru an be an Takvim.com.tr'de...Piyasalardaki dalgalanma nedeni ile dolar alış ve satış fiyatı son durumu ile ilgili bilgiler en sık merak edilen konular arasında. İşte dolar ve euro fiyatı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aksiyon planı ve Merkez Bankası'nın likidite esnekliği sağlayan hamlesiyle 7.25'i test eden kur 6.40 TL seviyesine indi ve sonrasında 6.90 bandına oturdu.



ASYA BORSALARINDA SON DURUM NE?

Asya borsaları TL'deki değer kaybının etkilerinin azalmasıyla yeniden ivme kazanmaya çalışsa da Çin'de açıklanan ve beklentilerin altında kalan ekonomik veriler risk iştahının güç kaybetmesine yol açtı. Çin'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kentsel yatırımlar, Temmuz ayında beklentilerin altında açıklandı. Bu veriler Çin'de daha fazla ekonomik desteğe ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Çin'deki 300 büyük hisseyi izleyen CSI 300 endeksi yüzde 0.7 gerileyerek, Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi üzerinde baskı yarattı. MSCI endeksi yüzde 0.1 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi seans başındaki kazanımlarını yüzde 1.9'a artırırken, Avustralya borsası yüzde 0.8 yükseldi. Yatırımcılar Wall Street'deki düşüşlerin sınırlı olmasında destek buldu.