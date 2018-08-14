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bugün kaç TL? Dolar ne kadar? güncel Dolar ve euro fiyatları

Ekonomik 15 Temmuz'un yaşandığı şu günlerde binlerce vatandaş ve euro kurunu merak ediyor. üzerinden en çok aratan sorulardan biri de 'Dolar bugün ne kadar?' oldu. Önceki gün 'nın swap hamlesi ve 'nın müdahalesinin ardından dolar 7.25 TL'den inerek 6.80-6.90 civarında seyretmişti. Peki bugün dolar ne kadar? Dolar ve euro'da son durum ne? güncel Dolar ve euro fiyatları

14 Ağustos güncel Dolar ve euro fiyatları
ve euro kurları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Binlerce insan üzerinden doların ne kadar olduğunu ve bundan sonraki süreçte ne olacağını araştırıyor. Piyasalarda son durum ne? Dolar ve euro kaç TL? Güncel dolar ve euro kuru an be an Takvim.com.tr'de...

DOLAR VE EURO NE KADAR?
Piyasalardaki dalgalanma nedeni ile dolar alış ve satış fiyatı son durumu ile ilgili bilgiler en sık merak edilen konular arasında. İşte dolar ve euro fiyatı!

Hazine ve 'nın aksiyon planı ve 'nın likidite esnekliği sağlayan hamlesiyle 7.25'i test eden kur 6.40 TL seviyesine indi ve sonrasında 6.90 bandına oturdu.

ASYA BORSALARINDA SON DURUM NE?
Asya borsaları TL'deki değer kaybının etkilerinin azalmasıyla yeniden ivme kazanmaya çalışsa da 'de açıklanan ve beklentilerin altında kalan ekonomik veriler risk iştahının güç kaybetmesine yol açtı. Çin'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kentsel yatırımlar, Temmuz ayında beklentilerin altında açıklandı. Bu veriler Çin'de daha fazla ekonomik desteğe ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Çin'deki 300 büyük hisseyi izleyen CSI 300 endeksi yüzde 0.7 gerileyerek, dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi üzerinde baskı yarattı. MSCI endeksi yüzde 0.1 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi seans başındaki kazanımlarını yüzde 1.9'a artırırken, borsası yüzde 0.8 yükseldi. Yatırımcılar 'deki düşüşlerin sınırlı olmasında destek buldu.

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  • 14 Ağustos 2018, Salı 09:08
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