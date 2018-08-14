Milyonlara destek

Erdoğan'ın açıkladığı icraat programı kapsamında 100 günde gençlerden kadınlara, işverenlerden ihtiyaç sahiplerine, çalışanlardan emeklilere kadar birçok kesimi ilgilendiren projeler yaşama geçiriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, icraat programı kapsamında sosyal güvenlik alanında hayata geçirilecek projelerin ayrıntılarını açıkladı.
Selçuk, 100 günlük icraat programıyla ilgili şu bilgileri verdi:
Bin liranın altında emekli maaşı bırakmama' sözümüzü yerine getiriyoruz. Gerçekleştireceğimiz mevzuat değişikliği ile emeklilerimiz bin liranın altında maaş almayacak. Düzenlemeden 150 bin emekli yararlanacak.
Yaşama geçireceğimiz uygulamalar ve atacağımız kalıcı adımlarla şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin SGK borçlarını terkin ediyoruz.
Er-Erbaşların ailelerine de ücretsiz sağlık hizmeti vereceğiz. 460 bin er ve erbaşımızın ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacağız.
İşsizlik ödeneğinde başvuru şartlarını esnetiyoruz. Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün kesintisiz prim ödeme şartını kaldırıyoruz. Bu kuralı, 'Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan' şeklinde değiştiriyoruz.
3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ve ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların tedavilerini aksatmadan sürdürebilmelerini amaçlıyoruz.
Engelli vatandaşlarımızın her bir işlem için ayrı ayrı rapor almasının önüne geçmeyi hedefliyoruz.
Bağ-kur'lulara primlerini ödeme kolaylığı ve geçmiş hizmetlerini dondurarak sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanı sağlayacağız.
Çoklu doğum nedeniyle beklenmedik harcamalar ile karşılaşan muhtaç ailelere 0-2 yaş grubundaki çocukları için aylık 150 lira vereceğiz.
HAZAL ATEŞ
Selçuk, 100 günlük icraat programıyla ilgili şu bilgileri verdi:
Bin liranın altında emekli maaşı bırakmama' sözümüzü yerine getiriyoruz. Gerçekleştireceğimiz mevzuat değişikliği ile emeklilerimiz bin liranın altında maaş almayacak. Düzenlemeden 150 bin emekli yararlanacak.
Yaşama geçireceğimiz uygulamalar ve atacağımız kalıcı adımlarla şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin SGK borçlarını terkin ediyoruz.
Er-Erbaşların ailelerine de ücretsiz sağlık hizmeti vereceğiz. 460 bin er ve erbaşımızın ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacağız.
İşsizlik ödeneğinde başvuru şartlarını esnetiyoruz. Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün kesintisiz prim ödeme şartını kaldırıyoruz. Bu kuralı, 'Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan' şeklinde değiştiriyoruz.
3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ve ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların tedavilerini aksatmadan sürdürebilmelerini amaçlıyoruz.
Engelli vatandaşlarımızın her bir işlem için ayrı ayrı rapor almasının önüne geçmeyi hedefliyoruz.
Bağ-kur'lulara primlerini ödeme kolaylığı ve geçmiş hizmetlerini dondurarak sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanı sağlayacağız.
Çoklu doğum nedeniyle beklenmedik harcamalar ile karşılaşan muhtaç ailelere 0-2 yaş grubundaki çocukları için aylık 150 lira vereceğiz.
HAZAL ATEŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.