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Son dakika: İstanbullulara bayramda müjdesi: Yüzde 50 indirimli olacak

İstanbul'da boyunca araçları yüzde 50 indirimli kullanılabilecek.

İstanbullulara bayramda toplu ulaşım müjdesi

() Meclisi, daha önceki bayramlarda da olduğu gibi toplu taşıma araçlarına ek seferler konulması ve bu araçların yüzde 50 indirimli taşıma yapmalarını karara bağladı. Buna göre vatandaşlar, boyunca 21-24 Ağustos tarihleri arasında kent genelindeki araçlarını yüzde 50 indirimli kullanabilecek.

BAYRAM BOYUNCA YÜZDE 50 İNDİRİM

Meclisten oy birliğiyle kabul edilerek geçen karara göre vatandaşlar, Kurban Bayramı süresince, İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil; İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, büs, ve Tünel) araçları, Şehir Hatları A.Ş Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul A.Ş. (Tramvay, Metro, Hafif Metro ve Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay) araçları ve Otobüs A.Ş. araçlarıyla yüzde 50 indirimli seyahat edebilecek.

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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi 17:53
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