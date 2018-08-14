Iphone muadili telefonlar

Teknoloji piyasasında akıllı cep telefonu denilince akla iPhone geliyor. Ancak iPhone kadar performans veren başka telefonlar da mevcut. Hatta fiyat performans aralığında Uzak Doğulu teknoloji üreticileri bu alanda yakın geleceğin liderliğine oynuyor.iPhone'un akıllı telefon piyasasındaki kalitesi su götürmez bir gerçek. Ancak hem fiyat konusundaki uçurum, hem de ABD ile yaşanan ekonomik ve siyasal gerilim teknoloji meraklılarını başka markalara itiyor.