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Iphone muadili telefonlar

Başkan Erdoğan'ın "Iphone alma" çağrısı sonrasında benzer performans arayan teknoloji meraklıları, gözlerini diğer markaların modellerine çevirdi. Bu haberde aradığınız telefonu bulacaksınız.


Teknoloji piyasasında akıllı cep telefonu denilince akla iPhone geliyor. Ancak iPhone kadar performans veren başka telefonlar da mevcut. Hatta fiyat performans aralığında Uzak Doğulu teknoloji üreticileri bu alanda yakın geleceğin liderliğine oynuyor.

MUADİLLER ARASINDA DEV FARK
iPhone'un akıllı telefon piyasasındaki kalitesi su götürmez bir gerçek. Ancak hem fiyat konusundaki uçurum, hem de ABD ile yaşanan ekonomik ve siyasal gerilim teknoloji meraklılarını başka markalara itiyor.
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  • 14 Ağustos 2018, Salı 14:50
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