ASELSAN, dünyanın en büyük savunma sanayi kuruluşları listesinde 2 basamak yükselerek 55'inci sıraya çıktı. ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketi (Defense News Top 100) listesine 2006'da giren ASELSAN, üstlendiği projelerle başarı grafiğini yükselterek geçen yıl 57'nci sıraya çıktı. ASELSAN, bu yıl ise 1.5 milyar dolara yaklaşan cirosuyla iki basamak yükselerek 55'inci sıraya yerleşti.
ASELSAN yükselişte
Etiketler: ASELSAN
- 14 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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