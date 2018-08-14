2 bin 500 polis alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı, bünyesine lise mezunu polis alımı yapacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Yüksekokulları'na 250'si kadın olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alınacak. Alımlara ilişkin ön başvurular, akademinin 'www.pa.edu.tr' adresinden yapılacak.
Adaylarda aranacak şartlardan bazıları şöyle: "T.C. vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 1 Ekim 2018 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 Aralık 2018 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, 2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 260.000 ham taban puan almış olmak." Adaylar, 26 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek.
Adaylarda aranacak şartlardan bazıları şöyle: "T.C. vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 1 Ekim 2018 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 Aralık 2018 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, 2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 260.000 ham taban puan almış olmak." Adaylar, 26 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek.
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