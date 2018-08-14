Yol Durumu
  1. Milyonlara destek
  2. İkramiye haftası

2 bin 500 polis alınacak

2 bin 500 polis alınacak
Polis Akademisi Başkanlığı, bünyesine lise mezunu polis alımı yapacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Yüksekokulları'na 250'si kadın olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alınacak. Alımlara ilişkin ön başvurular, akademinin 'www.pa.edu.tr' adresinden yapılacak.

Adaylarda aranacak şartlardan bazıları şöyle: "T.C. vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, ını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 1 Ekim 2018 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 Aralık 2018 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, 2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 260.000 ham taban puan almış olmak." Adaylar, 26 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar