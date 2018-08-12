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Son dakika... üzerinden yapılan yalan haberlere inceleme başlattı

Kişi ve özel şirketlere ait hesaplarda bulunan “dövizlerin devlet eliyle TL’ye çevrilmesi” serbest piyasanın yapı taşlarından olan dalgalı kur sisteminden vazgeçilip “nun sabitlenmesi” gibi yalan haber yayan kişi,kuruluşlar hakkında inceleme başlattı.

MASAK da harekete geçti!

Mali Suçları Araştırma Kurulu () ekonomiyle ilgili manipülatif haber yapanlarla ilgili inceleme başlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı , ''Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL'ye döndürülmeyecek. Ama bu dedikoduları ve yalanları ortaya atanlarla hukuki mücadele sonuna kadar yürütülecek. Yasal işlem başlatılacak.'' açıklamasında bulunmuştu.

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  • 12 Ağustos 2018, Pazar 00:38
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