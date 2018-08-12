Yol Durumu
  1. Dolar kuru üzerinden yapılan yalan haberlere inceleme!

Hükümet tarafından k saldırılara karşı alınan ler ve uyarılar

ABD tarafından uygulanan haksız yaptırımlarla k apaçık bir ekonomik saldırı altında. Adeta "Ekonomik 15 Temmuz" olan kur üzerinden yürütülen bu darbe girişimine karşı hükümet de lerini almaya devam ediyor.

İşte saldırılara karşı alınan tedbirler!

Hazine ve Maliye Bakanı , dolardaki dalgalanmalara ilişkin soruları yanıadı. Albayrak, kurlarda yaşanan dalgalanmalarla ilgili 'Tüm önlem ve aksiyon planlarımız hazır.' dedi.

Albayrak, söz konusu saldırılara karşı alınacak leri açıkladı, uyarılarda bulundu.

MEVDUATLARA EL KONULMAYACAK
Bakan Albayrak: "Sürekli kamuoyunun gündemine bazı iddialar geliyor. Mevduatların TL'ye döndürülmesi yada el konulması gibi çok ileri iddialar...

Bakın çok net söylüyorum. Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL'ye döndürülmeyecek.

Ama bu dedikoduları ve yalanları ortaya atanlarla hukuki mücadele sonuna kadar yürütülecek. Yasal işlem başlatılacak.

GECE YARISINDAN İTİBAREN GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK
"Pazartesi sabahtan itibaren piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli aksiyonları alacak ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacaklar. Dediğim gibi, tüm önlem ve aksiyon planlarımız hazır..."

MALİYET POLİTİKALARI İLE İLGİLİ GÜÇLÜ BİR SÜREÇ
Para politikasındaki bağımsızlığın güçlenmesi için en önemli gördüğümüz konuların başında, para politikalarının mali politikalarla desteklenmesi geliyor. Merkez Bankasıson kararında ve sonrasındaki iletişiminde maliye politikalarının önemine atıfta bulundu. Şimdi maliye politikaları ile ilgili güçlü bir sürece gireceğiz..



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  • 12 Ağustos 2018, Pazar 01:06
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