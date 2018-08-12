Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dolardaki dalgalanmalara ilişkin soruları yanıtladı. Albayrak, kurlarda yaşanan dalgalanmalarla ilgili 'Tüm önlem ve aksiyon planlarımız hazır.' dedi.



Albayrak, söz konusu saldırılara karşı alınacak tedbirleri açıkladı, uyarılarda bulundu.



MEVDUATLARA EL KONULMAYACAK

Bakan Albayrak: "Sürekli kamuoyunun gündemine bazı iddialar geliyor. Mevduatların TL'ye döndürülmesi yada el konulması gibi çok ileri iddialar...

Bakın çok net söylüyorum. Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL'ye döndürülmeyecek.



Ama bu dedikoduları ve yalanları ortaya atanlarla hukuki mücadele sonuna kadar yürütülecek. Yasal işlem başlatılacak.



GECE YARISINDAN İTİBAREN GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK

"Pazartesi sabahtan itibaren piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli aksiyonları alacak ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacaklar. Dediğim gibi, tüm önlem ve aksiyon planlarımız hazır..."



MALİYET POLİTİKALARI İLE İLGİLİ GÜÇLÜ BİR SÜREÇ

Para politikasındaki bağımsızlığın güçlenmesi için en önemli gördüğümüz konuların başında, para politikalarının güçlü mali politikalarla desteklenmesi geliyor. Merkez Bankasıson kararında ve sonrasındaki iletişiminde maliye politikalarının önemine atıfta bulundu. Şimdi maliye politikaları ile ilgili güçlü bir sürece gireceğiz..





