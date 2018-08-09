Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 100 Günlük İcraat Programı Basın Buluşması'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kurum, Kanal İstanbul Projesi ilgili bilgi verirken "İstanbul'da yıkılması gereken binalar bu bölgeye revize edilecek" dedi. Kurum'un konuşmalarından satırbaşları şöyle:

"ORDU'DA YAŞANAN SEL FELAKETİYLE İLGİLİ ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

"Ordu'da meydana gelen sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bakanlığımıza ait arkadaşlar ekiplerimiz orada sahada gerekli çalışmaları yapıyorlar. Valimizle bende görüştüm bizzat. Bakanlık olarak üstümüze düşen neyse bu görevlerimizi zarar gören vatandaşlarımızın zarardan en az şekilde etkilenmesi için yerine getireceğiz. Cuma günü bakanlık ve bağlı kuruluşlarımızla orada olup yapılacak ne varsa hızlı bir şekilde yapma gayreti içine gireceğiz" diye konuştu.

"YIKILMASI GEREKEN BİNALAR KANAL İSTANBUL PROJESİYLE TAŞINACAK"

Birinci eylemimimiz 42 kilometre uzunluğunda Kanal İstanbul projesi. Kanalın her iki tarafında yatay mimarinin hakim olduğu 4 katı geçmeyen içinde fuar, üniversite alanlarının, sosyal donatı anlamında aklınıza gelen ne varsa bunlarında içinde barındırıldığı modern iki şehir kurma arzusundayız. Örnek şehircilik diyeceğimiz bir şehircilik anlayışıyla bu projeyi hayata geçirmeye çalışacağız. İstanbul'da yıkılması gereken binalar bu bölgeye revize edilecek.



"18 İLİMİZDE 33 MİLLET BAHÇESİ YAPIYORUZ"

Cumhurbaşkanımız büyük bir vizyon çizdi tüm şehirlerimizde millet bahçesi yapma yolunda karar aldık. Bizim de 100 günlük eylem çerçevesinde 18 ilimizde 33 millet bahçesi yapıyoruz. 22 tane millet bahçesini projelendiriyoruz.