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Çalışanlar dikkat! İhbar tazminatını alabilirsiniz

İşverenler, çalışanlarının ücret ödemelerini aksatabiliyor. Ücreti ve diğer alacakları eksik ödenen ya da gecikmeli ödenen işçinin hakları nelerdir? Ücreti ödenmediği için iş akdini feshederse kıdem tazminatı alabilir mi? İstifa ettiği için işverene ihbar tazminatı ödemesi gerekir mi? İşte bu soruların cevapları...

Çalışanlar dikkat! O parayı alabilirsiniz

Ücretleri zamanında ödenmeyen, eksik ödenen veya aylarca ödenmeyen işçiler, haklarını merak ediyor. İş Kanunu'nda "iş sözleşmesi", işçinin bağımlı olarak iş görmeyi, işverenin de ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşme olarak tanımlanıyor.

  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 10:15
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