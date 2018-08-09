Çalışanlar dikkat! İhbar tazminatını alabilirsiniz

Ücretleri zamanında ödenmeyen, eksik ödenen veya aylarca ödenmeyen işçiler, haklarını merak ediyor. İş Kanunu'nda "iş sözleşmesi", işçinin bağımlı olarak iş görmeyi, işverenin de ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşme olarak tanımlanıyor.