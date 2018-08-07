Kadına, gence esnafa müjde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı ile çalışma ve sosyal güvenlik alanında da önemli adımlar atılacak. İşte bu adımlardan bazıları:
Bağ-Kur'luların sosyal güvenlik primlerinde ödeme kolaylığı sağlanarak sağlık hizmetlerine erişimleri kolaylaştırılacak.
Bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Emekli aylıkları en az bin liraya tamamlanacak.
Çoklu Doğum Yardımı Programı hayata geçirilerek 5 bin muhtaç haneye ulaşılacak.
Kadın istihdamının artırılması için İş'te Anne Projesi desteklenecek.
Vatandaşların ihtiyaçları yerinde tespit edilecek. Ziyaret edilen hane sayısı 526 binden 826 bine çıkarılacak. Sosyal hizmet merkezi sayısı 313'e çıkacak.
Şehit yakını ve gazilere çıkarılan SGK borçları terkin edilecek. Er ve erbaşların eş, çocuk, ana ve babaları da sağlık hizmetlerinden faydalanacak.
Hasta ve işlem takibi, görüntü ve tetkik paylaşımları elektronik ortamda yapılacak.
Vatandaşların gereksiz radyasyon almasının önüne geçilecek.
Nitelikli işgücü yetiştirilmesi programlarından yararlananların sayısı yüzde 51 artacak, 375 bine çıkacak.
FATURA DEVLETTEN
Ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçları karşılanacak.
Kadın kooperatifleri güçlendirilerek, sürdürülebilirlikleri sağlanacak.
Sosyal yardımlarda mükerrerliğin tamamen ortadan kaldırılması amacıyla sosyal yardım alanında hizmet veren kamu kurumları ve yerel yönetimler ile veri tabanlarının entegrasyonu güçlendirilecek.
Hazal ATEŞ
Bağ-Kur'luların sosyal güvenlik primlerinde ödeme kolaylığı sağlanarak sağlık hizmetlerine erişimleri kolaylaştırılacak.
Bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Emekli aylıkları en az bin liraya tamamlanacak.
Çoklu Doğum Yardımı Programı hayata geçirilerek 5 bin muhtaç haneye ulaşılacak.
Kadın istihdamının artırılması için İş'te Anne Projesi desteklenecek.
Vatandaşların ihtiyaçları yerinde tespit edilecek. Ziyaret edilen hane sayısı 526 binden 826 bine çıkarılacak. Sosyal hizmet merkezi sayısı 313'e çıkacak.
Şehit yakını ve gazilere çıkarılan SGK borçları terkin edilecek. Er ve erbaşların eş, çocuk, ana ve babaları da sağlık hizmetlerinden faydalanacak.
Hasta ve işlem takibi, görüntü ve tetkik paylaşımları elektronik ortamda yapılacak.
Vatandaşların gereksiz radyasyon almasının önüne geçilecek.
Nitelikli işgücü yetiştirilmesi programlarından yararlananların sayısı yüzde 51 artacak, 375 bine çıkacak.
FATURA DEVLETTEN
Ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçları karşılanacak.
Kadın kooperatifleri güçlendirilerek, sürdürülebilirlikleri sağlanacak.
Sosyal yardımlarda mükerrerliğin tamamen ortadan kaldırılması amacıyla sosyal yardım alanında hizmet veren kamu kurumları ve yerel yönetimler ile veri tabanlarının entegrasyonu güçlendirilecek.
Hazal ATEŞ
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