Sözleşmeli öğretmene sağlık ataması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sözleşmeli öğretmenlere verdiği müjde hemen hayata geçti. Sözleşmeli öğretmenlere sağlık mazeretiyle yer değiştirme imkanı geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre; resmi eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar; kendisi, eşi ve çocukları ile ana ve babasının hastalığına bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.
Bu kapsamda başvuruda bulunacak öğretmenler; görev yaptığı yerdeki devlet ve üniversite hastanesinde yakınının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin alacakları sağlık kurulu raporlarını, vukuatlı nüfus kayıt örneği ile tedavi yaptıracakları illeri belirtir dilekçelerini 27-31 Ağustos arasında görev yaptıkları il milli eğitim müdürlüklerine ibraz edecek.
Bu kapsamda başvuruda bulunacak öğretmenler; görev yaptığı yerdeki devlet ve üniversite hastanesinde yakınının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin alacakları sağlık kurulu raporlarını, vukuatlı nüfus kayıt örneği ile tedavi yaptıracakları illeri belirtir dilekçelerini 27-31 Ağustos arasında görev yaptıkları il milli eğitim müdürlüklerine ibraz edecek.
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