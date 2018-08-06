Esnafa maaş desteği

İstihdam seferberliğiyle esnafın personel alması kolaylaştı. İmalat sektöründe faaliyet gösteren küçük işletmelere ve esnafa, 'Bir Senden Bir Benden Teşvik'i uygulamasıyla ilave istihdam sağlamaları şartıyla prim, vergi ve ücret desteği veriliyor. İmalat sektöründe 1-3 işçi çalıştıran işverenlerin, ilave olarak işe aldıkları işçilerin iki ayda bir ücret, prim ve vergileri devlet tarafından karşılanıyor. Yani istihdam edilen gençlerin ödemeleri bir ay esnaf, bir ay devlet tarafından yapılıyor. İşe alınacak kişilerin 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük olması gerekiyor.
31 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek teşvikten aynı işyeri en fazla 2 işçi için yararlanabiliyor. 1 sigortalı için aylık toplam (vergiler dahil) 2 bin 486 lira destek sağlanıyor.
31 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek teşvikten aynı işyeri en fazla 2 işçi için yararlanabiliyor. 1 sigortalı için aylık toplam (vergiler dahil) 2 bin 486 lira destek sağlanıyor.
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