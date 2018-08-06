Yol Durumu
  1. Sözleşmeli öğretmene sağlık ataması
  2. Yaşlıya-çalışana toplu para fırsatı

Esnafa maaş desteği

Esnafa maaş desteği
İstihdam seferberliğiyle esnafın personel alması kolaylaştı. sektöründe faaliyet gösteren küçük işletmelere ve esnafa, 'Bir Senden Bir Benden Teşvik'i uygulamasıyla ilave sağlamaları şartıyla prim, vergi ve ücret desteği veriliyor. İmalat sektöründe 1-3 işçi çalıştıran işverenlerin, ilave olarak işe aldıkları işçilerin iki ayda bir ücret, prim ve vergileri devlet tarafından karşılanıyor. Yani istihdam edilen gençlerin ödemeleri bir ay esnaf, bir ay devlet tarafından yapılıyor. İşe alınacak kişilerin 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük olması gerekiyor.

31 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek teşvikten aynı işyeri en fazla 2 işçi için yararlanabiliyor. 1 sigortalı için aylık toplam (vergiler dahil) 2 bin 486 lira destek sağlanıyor.
Etiketler: ,
  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar