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sıkıntısı yaşayan nı örnek gösterdi

kurlarındaki aşırı artışın önlenmesi için halktan yastık altındaki dövizlerini bankalara getirmelerini isteyen Başkanı Abdülnasır Himmeti, benzer sıkıntılar yaşayan 'de halkın sergilediğini davranışını örnek gösterdi.

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Sabit kuru sisteminden büyük oranda vazgeçilerek kontrollü dalgalı kur rejimi uygulamasına yarından itibaren geçileceğini devlet televizyonundan açıklayan Himmeti, uygulamanın başarı olması için halktan devlete yardımcı olmalarını istedi.

"TÜRK HALKI DOLARLARINI YAKMAYA BAŞLADI"

ABD ile ekonomik bir savaş içinde olduklarını söyleyen Himmeti, "Devletimiz, vatandaşların rahat yaşayabilmesi için uluslararası tüm baskıların direniyor. Halkımız da devletine yardımcı olmalı ve yastık altında tuttuğu dövizini bankalara yatırmalı. Bakınız, 'de benzer durum olunca ve döviz kurları artınca dolarlarını yakmaya başladı" dedi.

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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 10:32
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