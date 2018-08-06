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ve ne kadar oldu? Dolar ve euroda son durum ne? (6 Ağustos 2018 Dolar – Euro fiyatları)

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Dolar ve euroda son durum ne?

bugün ne kadar oldu? sorusu 5 Ağustos 2018 Pazar günü araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye ekonomisindeki durumu merak eden ve yatırım yapacak olan bireyler kurunu yakından izliyor. kuru fiyatlarını takip eden yurttaşlar dolar fiyatlarını da ilgiyle araştırıyor. Peki, 6 Ağustos 2018 güncel dolar fiyatları bugün ne kadar?

Döviz piyasası haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Uluslararası piyasaların açılmasıyla birlikte dolar güne 5.07 seviyesinde başladı.



DOLAR VE EURO KADAR?
Dolar saat 04.02 itibarıyla 5.1049 TL'de hareket ederken, kuru ise şu dakikalarda 5.9021 TL'de bulunuyor.

GÜNCEL DOLAR NE KADAR?
Serbest piyasada saat 14.30 itibariyle dolar alış fiyatı 5,16'dan işlem görürken, dolar satış fiyatı 5,17'den işlem görüyor.

GÜNCEL EURO NE KADAR?
Serbest piyasada saat 14.30 itibariyle euro alış fiyatı 5,96'dan işlem görürken, euro satış fiyatı 5,97'den işlem görüyor.

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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 14:23
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