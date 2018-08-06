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Bayram için 10 bin

Bayram için 10 bin ek sefer

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla özellikle tatil yörelerine yönelik otobüs biletlerine talep arttı. Bayram süresince 10 milyondan fazla yolcu hedefleyen otobüs firmaları, 10 bin ek sefer düzenleyecek. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, "Tatil süresince günlük 800-850 bin, 9 günlük bayram tatilini de içine alan 12 günlük süre içinde 10 milyon yolcuya hizmet vereceğiz. 10 bin le 450 bin yolcu daha taşınmasını hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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