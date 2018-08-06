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5 milyon kurbanlık var

5 milyon kurbanlık var
Kurban Bayramı yaklaşırken arz-talep dengesi de merak konusu oldu. ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, genelinde kurban olarak kesilebilecek toplam 1.2 milyon büyükbaş ve 3.8 milyon küçükbaş hayvan bulunduğunu belirterek, "Mevcut hayvan varlığımız, ülkemizin 2018 yılı kurbanlık ihtiyacını karşılayacak seviyededir" dedi. Pakdemirli, hafta başı itibarıyla komisyonlarca belirlenen yerlerde satışların başlayacağını bildirdi.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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