Kurban Bayramı yaklaşırken arz-talep dengesi de merak konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelinde kurban olarak kesilebilecek toplam 1.2 milyon büyükbaş ve 3.8 milyon küçükbaş hayvan bulunduğunu belirterek, "Mevcut hayvan varlığımız, ülkemizin 2018 yılı kurbanlık ihtiyacını karşılayacak seviyededir" dedi. Pakdemirli, hafta başı itibarıyla komisyonlarca belirlenen yerlerde satışların başlayacağını bildirdi.
5 milyon kurbanlık var
Etiketler: Tarım , Bekir Pakdemirli , Türkiye
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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