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ambalaj üssü oluyor

Türkiye ambalaj üssü oluyor
İstanbul Sanayi Odası () "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması 2017 sonuçlarına göre, 'nin en büyük 1000 şirketi listesinde, 30'u Ambalaj Sanayicileri Derneği () üyesi olmak üzere 53 ambalaj firması yer aldı. ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalaj sektöründeki firmaların İSO 1000 firmalarının üretimden satışlarının yüzde 3,2 çalışan sayılarının ise yüzde 1,9'unu oluşturduğunu belirtti. Sarıbekir, "Avrasya'nın ambalaj üssü olma hedefimiz var. Türkiye'de ürettiğimiz ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek hedefiyle hareket etmeliyiz" diye konuştu.
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