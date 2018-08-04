Sağlık çalışanlarına ve emeklilerine yönelik önemli düzenlemeler içeren torba yasa, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasayla sağlık çalışanlarına erken emeklilik imkanı geldi. Hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, fizyoterapist gibi sağlık personeline yılda 60 gün fiili hizmet zammı verilecek. Her 6 yıl çalışmaya 1 yıl yıpranma payı olacak. Sağlık Kurumları ile Rehabilitasyon Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun kapsamında personele verilecek ek ödemelerin tavan katsayısı artırılacak. Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında elde edilen gelirin yüzde 50'sine kadar olan kısmı bu hizmetlerde görev alan personele ek ödeme olarak dağıtılabilecek. 1 Ocak 2019'dan itibaren Emekli Sandığı kapsamındaki tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ek ödeme yapılacak. Ek ödeme pratisyen hekim emeklilerinde bin 533 lira, uzman hekim emeklilerinde de 2 bin lira olacak.
Sağlıkçıya zam ve erken emeklilik
Etiketler: Resmi Gazete , erken emeklilik , zam
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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