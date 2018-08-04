Türkiye'deki milyonlerlerin hesaplarına, Haziran'da 2017 sonuna göre 75 milyar liralık döviz, 16 milyar liralık Türk Lirası cinsinden para, 1 milyar liralık da altın ekledi. BDDK verilerine göre; Haziran 2018 itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan 143 bin 128 kişi bulunuyor. Bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı ise Türk lirası bazında 926 milyar 465 milyon lira düzeyinde hesaplanıyor. Milyonerlerin hesabında Haziran sonu itibarıyla yaklaşık 4.2 milyar liralık altın, 483 milyar liralık döviz, 440 milyar liralık da Türk Lirası cinsinden para bulunuyor.
Milyonerler dövize yatırdı
Etiketler: döviz , BDDK , türk lirası , Türkiye , Milyonerler
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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