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e yatırdı

Milyonerler dövize yatırdı
Türkiye'deki milyonlerlerin hesaplarına, Haziran'da 2017 sonuna göre 75 milyar liralık , 16 milyar liralık cinsinden para, 1 milyar liralık da altın ekledi. verilerine göre; Haziran 2018 itibarıyla 'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan 143 bin 128 kişi bulunuyor. Bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı ise Türk lirası bazında 926 milyar 465 milyon lira düzeyinde hesaplanıyor. in hesabında Haziran sonu itibarıyla yaklaşık 4.2 milyar liralık altın, 483 milyar liralık döviz, 440 milyar liralık da Türk Lirası cinsinden para bulunuyor.
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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