İşsizlere 2 müjde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamına alınan 4 projeyle cari açığın azaltılmasına 1.2 milyar dolarlık katkı sağlanacağını bildirdi. Başkan Erdoğan tarafından onaylanan proje bazlı teşviklerle 8 milyar liralık 4 yeni yatırım yapılacağını belirten Varank, 4 bin 414 kişiye de istihdam sağlanacağını ifade etti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin 'Milli Muharip Uçak Projesi üretim tesisi', BMC Otomotiv'in 'dizel motor, transmisyon ve alt sistemleri üretim tesisi' ve 'muhtelif raylı sistem araçları üretim tesisi' ile Bosch'un 'yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisi' yatırımları, bir dizi destekten yararlandırılacak. Milli Muharip Uçak için Ankara'da üretim tesisi yapılacak. Üretim için 300 nitelikli personel çalışacak. İlave istihdamın da 3 bin personel olması öngörülüyor.
713 BİN KİŞİYE İŞ
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu yılın Ocak-Haziran döneminde 355 bin 792'si erkek, 181 bin 322'si kadın olmak üzere 537 bin 114 kişiyi işe yerleştirdi. Bunlar arasında 6 bin 726 engelli, 82 de eski hükümlü yer aldı. Son 10 yılda 7.5 milyon kişinin istihdamını sağlayıp işsizlikle mücadelede etkin bir görev üstlenen İŞKUR, bu yıl 1 milyon 250 bin kişinin istihdamına aracılık etmeyi hedefliyor. Bu hedefe göre yılın ikinci yarısında yaklaşık 713 bin kişi işe yerleştirilecek. Ülke genelinde işgücü piyasası ihtiyaç analizleri yaptıran İŞKUR, bunlarla ilgili kurs ve program düzenliyor.
713 BİN KİŞİYE İŞ
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu yılın Ocak-Haziran döneminde 355 bin 792'si erkek, 181 bin 322'si kadın olmak üzere 537 bin 114 kişiyi işe yerleştirdi. Bunlar arasında 6 bin 726 engelli, 82 de eski hükümlü yer aldı. Son 10 yılda 7.5 milyon kişinin istihdamını sağlayıp işsizlikle mücadelede etkin bir görev üstlenen İŞKUR, bu yıl 1 milyon 250 bin kişinin istihdamına aracılık etmeyi hedefliyor. Bu hedefe göre yılın ikinci yarısında yaklaşık 713 bin kişi işe yerleştirilecek. Ülke genelinde işgücü piyasası ihtiyaç analizleri yaptıran İŞKUR, bunlarla ilgili kurs ve program düzenliyor.
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