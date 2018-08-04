Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, bankanın ilk yarıda net kârının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 1 milyar 273 milyon liraya ulaştığını açıkladı. DenizBank'ın ilk yarıda yurt içi ve yurt dışındaki toplam 756 şubesi ve 14 bin çalışanıyla aktiflerini 186 milyar liraya ulaştırarak pazardaki güçlü konumunu koruduğunu söyleyen Ateş, "Bankamızın ilk yarıda 2017 sonuna kıyasla konsolide bazda mevduatı yüzde 17 artarak 125 milyar liraya, toplam kredileri yüzde 15 yükselerek 131 milyar liraya çıktı" dedi.
Denizbank’tan 1.3 milyar kâr
Etiketler: Hakan Ateş , banka , DenizBank
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.