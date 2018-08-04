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’tan 1.3 milyar kâr

Denizbank’tan 1.3 milyar kâr
Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, nın ilk yarıda net kârının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 1 milyar 273 milyon liraya ulaştığını açıkladı. 'ın ilk yarıda yurt içi ve yurt dışındaki toplam 756 şubesi ve 14 bin çalışanıyla aktiflerini 186 milyar liraya ulaştırarak pazardaki güçlü konumunu koruduğunu söyleyen Ateş, "Bankamızın ilk yarıda 2017 sonuna kıyasla konsolide bazda mevduatı yüzde 17 artarak 125 milyar liraya, toplam kredileri yüzde 15 yükselerek 131 milyar liraya çıktı" dedi.
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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