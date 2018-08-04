Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayında trafiğe kaydı yapılan 310 bin 964 otomobilin yüzde 56.6'sını beyaz araçlar oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Haziran sonu itibarıyla trafikte kayıtlı toplam 22 milyon 679 bin 584 araç bulunuyor. Yılın ilk 6 aylık dönemde trafiğe kaydı yapılan taşıtların 310 bin 964 adetle yüzde 54.3'ü otomobillerden oluştu. Otomobillerde en çok tercih edilen renk ise yüzde 56.6 ile beyaz oldu. Sürücülerin renk tercihinde beyazın ardından gri, siyah ve kırmızı geldi. İlk 6 ayda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin 52 bin 250'sini Renault marka araçlar oluşturdu. Renault'yu, Volkswagen ve Fiat takip etti.
Beyaz seviyoruz
Etiketler: TÜİK , Türkiye , volkswagen , Beyaz , Renault
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.