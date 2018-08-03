Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,televizyon programında soruları yanıtladı. Albayrak, "Bakanlıklarla konuşarak tasarrufu başlattık. Kamuda yüzde 30'a varan tasarruf hedefleniyor." açıklamasında bulundu.

"KAMUDA TASARRUF BAŞLATTIK"

Mali disiplin, bütçe disiplini, süreçlerle ilgili atmaya başladık. Aldığımız bakanlar kurulu kararı noktasında, yüzde 30'a kadar varan cari harcamalarda başlattık. Kamu olarak da biz tasarruf noktasındaki süreci başlattık. Bunun etkilerini göreceğiz.

Sadece Ağustos ayında 2,3 milyar TL hazine daha az borçlanarak piyasaya likidite, daha güçlü önümüzde süreç var. Geldiğimiz ilk günden beri, makro ekonomik tedbirlerle ilgili hiçbir şekilde boşluk bırakmayacağız.

"YIL SONU İTİBARİYLE 170 MİLYAR HEDEFİNİ YAKALAYACAĞIZ"

Biz Afrika'dayken 3,6 milyarlık kredi paketi… Bazı projelerle ilgili kaynak açılması olacak. Biz sadece batı ve doğu değil, kaynak çeşitliliği bağlamında, sermaye piyasaların gelişmesi bakımından güçlü adımlar atacağız. Yani ben hep şunu ifade ediyorum. Türkiye ekonomik olarak da güçlü bir ülke. İhracat rakamlarına baktığınızda da görüyorsunuz. Yıl sonu itibariyle 170 milyar dolar hedefini yakalayacağız.

Hakikaten Türkiye'nin stratejik dönüşümü arasında üretim ve ihracata dayalı büyümeyi ortaya koyması lazım.