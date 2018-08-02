Yüzde 500 büyüdü

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri sıralamasında bir önceki yıla göre 82 sıra atlayan Bereket Döner, 2016-2017 yıllık büyüme hedefinin de üzerine çıkarak yüzde 50'lik ciro artışı sağladı. Bu yılın ilk yarısını da yeni yatırımlar ve rekor ciro artışıyla kapattıklarını anlatan Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, şirketin son 5 yılda yüzde 500 büyüdüğünü belirterek, "Dünyada Türk dönerini yayma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'de üreterek verimliliğini artıran, sürdürülebilir büyümeyi ilke edinen kurumsal yapımızın başarısı bize ilk 500'e girmeyi sağlayacak" dedi. Emek; Tokat, Niksar ve İstanbul'daki üretim tesisleri ve besi çiftliği ile gücüne güç katan şirketin marka ve imaj yapılanması ile de gençleşerek iyi bir büyüme trendi yakaladığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Büyümedeki başarımızı ve istikrarımızı emeğimize ve üretim gücüne borçluyuz."
2 BİN 500 ÇALIŞAN
İSO verilerine göre; 2017'de 205 milyon 814 bin liralık net satışla ikinci en büyük 500 sanayi şirketi içerinde 331'inci sıraya yükselen Bereket Döner, 125 şubesi ile hizmet veriyor. Şirket, tüm marka çatısı altında 2 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor.
2 BİN 500 ÇALIŞAN
İSO verilerine göre; 2017'de 205 milyon 814 bin liralık net satışla ikinci en büyük 500 sanayi şirketi içerinde 331'inci sıraya yükselen Bereket Döner, 125 şubesi ile hizmet veriyor. Şirket, tüm marka çatısı altında 2 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor.
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