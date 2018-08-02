Türk mühendisleri tarafından yapılan, dünyanın en hızlı ve radara yakalanmayan Sualtı Taarruz Timi (SAT) intikal botlarından 'Yonca-Onuk', Bodrum'da göreve başladı. Botun bölgede, göçmen kaçakçılığı ve Yunan sahil güvenlik botlarının Türk sularını ihlalini önlemede, ani müdahale görevi yapacağı öğrenildi. Türk mühendisi Ekber Onuk tarafından üretilerek Aksaz Askeri Üssü'nde konuşlandırılan bot, 120 kilometre hız ile dünyanın en hızlı botları arasına girdi.
Dünyanın en hızlısı
Etiketler: Bodrum , Türk mühendis
- 02 Ağustos 2018, Perşembe
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