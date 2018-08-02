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Dünyanın en hızlısı

Dünyanın en hızlısı
Türk mühendisleri tarafından yapılan, dünyanın en hızlı ve radara yakalanmayan Sualtı Taarruz Timi (SAT) intikal botlarından 'Yonca-Onuk', 'da göreve başladı. Botun bölgede, göçmen kaçakçılığı ve Yunan sahil güvenlik botlarının Türk sularını ihlalini önlemede, ani müdahale görevi yapacağı öğrenildi. i Ekber Onuk tarafından üretilerek Aksaz Askeri Üssü'nde konuşlandırılan bot, 120 kilometre hız ile dünyanın en hızlı botları arasına girdi.
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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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