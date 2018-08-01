İş hayatına atılan gençlere devletten çifte destek var. Girişimci gençlere yıllık 8 bin 402 lira prim desteği sağlanırken, 3 yıl da vergi muafiyeti var. İlk defa kendisine ait bir işyeri açarak SGK'ya Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri devlet tarafından karşılanacak. Böylece genç girişimci 1 yıl boyunca SGK'ya prim ödemeden işini yapacak. Verilecek destek en alt seviyeden hesaplandığında, aylık 700 lira 17 kuruşu, yıllık ise 8 bin 402 lirayı bulacak.
İş kuran gence 8 bin 402 lira
- 01 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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