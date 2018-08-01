İlk bütçe Albayrak’a emanet

Ekonomik istikrar, refah artışı, yatırımların hız kazanması, kurumsal kalitenin iyileştirilmesini hedef alan yeni sistemin ilk bütçesini ekonominin patronu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hazırlayacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre; Strateji ve Bütçe Başkanlığı teşkilatlanıncaya kadar merkezi yönetim bütçe hazırlıkları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yapılacak. Bakan Albayrak, 'enflasyonu düşürme' odaklı bir bütçe hazırlayacaklarını açıklarken, 2019'a milyonlarca aileye sosyal yardımdan yatırım teşviklerine, reel sektörü güçlendirecek adımlardan tarımsal desteklere kadar birçok başlıkta 'refah-hizmet' bütçesiyle girilecek. Yeni sistemle birlikte merkezi yönetim bütçe yasa teklifi Cumhurbaşkanı tarafından Meclis'e sunulacak. Bütçe hazırlanma süreci en geç Eylül ayının ilk haftası sonunda onaylanacak Orta Vadeli Program'ın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla başlayacak.





Hazal ATEŞ