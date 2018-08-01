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Cep hattındaki paranızı alın

Cep hattındaki paranızı alın
Kapatılan ya da kenara atılan ön ödemeli hatlarında kalan paralar operatörler tarafından vatandaşa iade edilecek. Ön ödemeli hatlarda kalan bakiyeler aboneye 2 yıl içinde iade edilemezse para artık operatöre kalmayacak ve 2 yılın sonunda Evrensel Hizmet Geliri olarak devlete iade edilecek. Ayrıca çıkarılan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu () kararı ile abonelere 10 lira yüklemeleri halinde GSM hatlarında 6 ay gelen-giden aramalar açık şekilde aktif olma imkanı tanındı.


Barış ŞİMŞEK
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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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