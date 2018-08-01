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Borçlulara büyük müjde

Başkan Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla yapılandırılma 27 Ağustos’a kadar uzadı. Bakan Albayrak, ‘Bu son fırsat’ açıklaması yaptı

Borçlulara büyük müjde
Kamuya olan borçların yapılandırma imkanı için başvuru süresi uzatıldı. Vergi, prim, trafik cezası, öğrenim kredisi, su faturası gibi borçlara yapılandırma imkanında başvuru süresi dün doluyordu.

FIRSATI KAÇIRMAYIN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla başvuru süresi 27 Ağustos'a kadar uzatıldı. Süre uzatımı kararı, Hazine ve 'na, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen, dava, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan alacaklarla kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alacakları ve eksik işçilik prim tutarlarıyla kesinleşmemiş idari para cezalarını kapsıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Bugüne kadar mükelleflere ait 45.3 milyar lira tutarında borç yapılandırıldı" açıklaması yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da vatandaşlara "Bu son fırsat" uyarısında bulundu. SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı ise prim borcunu yapılandıranların peşin ya da ilk taksit ödemelerini 31 Ağustos'a kadar yapabileceğini söyledi. Maliye'ye olan borçları yapılandıranlar ise peşin ya da ilk taksit ödemelerini 1 Ekim'e kadar yapabilecek.
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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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