5 bin yeni öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5 bin ücretli öğretmenin sözleşmeli öğretmenliğe atanması için düğmeye bastı. MEB Personel Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenlik başvurularıyla ilgili takvim yayımlandı.
SINAV YAPILACAK
Sözlü sınav merkezi tercihleri, 1-4 Ağustos tarihlerinde alınacak. Adayların sözlü sınav merkezleri olan Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Malatya illerini bu tarihler arasında tercih etmeleri gerekiyor. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 7 Ağustos'ta ilan edilecek. 11-14 Ağustos'ta sözlü sınavlar yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde de 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirmişti. Böylece bu yıl 25 bin atama gerçekleştirilmiş olacak.
SINAV YAPILACAK
Sözlü sınav merkezi tercihleri, 1-4 Ağustos tarihlerinde alınacak. Adayların sözlü sınav merkezleri olan Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Malatya illerini bu tarihler arasında tercih etmeleri gerekiyor. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 7 Ağustos'ta ilan edilecek. 11-14 Ağustos'ta sözlü sınavlar yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde de 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirmişti. Böylece bu yıl 25 bin atama gerçekleştirilmiş olacak.
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