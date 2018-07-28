Esnafa en az 101 TL indirim

Yapılandırma imkanı prim borcu olan Bağ- Kur'luların yüzünü güldürdü. Bağ-Kur'lular yapılandırmayla borçlarından daha düşük ödemeyle kurtulurken, primini düzenli ödeyenlere sağlanan 5 puanlık indirimden de yararlanabilecek. Halen en düşük Bağ-Kur primi aylık 700,18 lira. Primi düzenli ödeyenler için ise bu tutar 598,70 lira olarak uygulanıyor. Borcunu yapılandıranlar, bu indirimden yararlanıp aylık 101,48 lira avantaj sağlayacak. Esnafın cebinden yıllık ise bin 217 lira 76 kuruş daha az prim ödemesi çıkacak. Halen ödemelerini tavandan yapanlar ise indirim kapsamındaysa aylık 5 bin 251 lira yerine 4 bin 490 lira veriyor. Borcunu yapılandıranlar, bu imkandan yararlanıp aylık 761, yıllık 9 bin 132 lira avantaj elde edecek.
EK SÜRE ÇAĞRISI
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, borçların yapılandırılması için başvuru süresinin 31 Temmuz'da sona ereceğini belirterek, "Yapılandırma ve ilk taksiti ödeme süreleri 1 ay uzatılsın" dedi.
EK SÜRE ÇAĞRISI
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, borçların yapılandırılması için başvuru süresinin 31 Temmuz'da sona ereceğini belirterek, "Yapılandırma ve ilk taksiti ödeme süreleri 1 ay uzatılsın" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.