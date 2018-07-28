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Esnafa en az 101 TL indirim

Prim borcunu yapılandıran Bağ-Kur’lular, 5 puanlık prim indiriminden yararlanma imkanına kavuşacak. Aylık 101 ile 761 lira arasında daha az ödeme yapacak

Esnafa en az 101 TL indirim
Yapılandırma imkanı prim borcu olan Bağ- Kur'luların yüzünü güldürdü. Bağ-Kur'lular yapılandırmayla larından daha düşük ödemeyle kurtulurken, primini düzenli ödeyenlere sağlanan 5 puanlık indirimden de yararlanabilecek. Halen en düşük Bağ-Kur primi aylık 700,18 lira. Primi düzenli ödeyenler için ise bu tutar 598,70 lira olarak uygulanıyor. Borcunu yapılandıranlar, bu indirimden yararlanıp aylık 101,48 lira avantaj sağlayacak. Esnafın cebinden yıllık ise bin 217 lira 76 kuruş daha az prim ödemesi çıkacak. Halen ödemelerini tavandan yapanlar ise indirim kapsamındaysa aylık 5 bin 251 lira yerine 4 bin 490 lira veriyor. Borcunu yapılandıranlar, bu imkandan yararlanıp aylık 761, yıllık 9 bin 132 lira avantaj elde edecek.


EK SÜRE ÇAĞRISI
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı , borçların yapılandırılması için başvuru süresinin 31 Temmuz'da sona ereceğini belirterek, "Yapılandırma ve ilk taksiti ödeme süreleri 1 ay uzatılsın" dedi.

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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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