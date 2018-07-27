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Süreli iş sözleşmelerinde kıdem tazminatı ödenir mi?

Takvim ekonomi yazarı Ali Şerbetçi sizden gelen soruları yanıtladı. İş hayatına dair merak edilenler ve cevapları...

Süreli iş sözleşmelerinde kıdem tazminatı ödenir mi?

Bir firmada süreli sözleşme karşılığı çalışıyorum. Sözleşmem bitmeden işverenin çıkarması ya da sözleşmem bittikten sonra işten ayrılmam durumunda işe iade veya tazminat talep edebilir miyim? 5...382487 Nolu SMS

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  • 27 Temmuz 2018, Cuma 16:19
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