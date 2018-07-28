Emekliye çifte fırsat

Emekliler, yaklaşan Ağustos ayını rahat geçirecek. Bu ay zamlı maaşlarını alan emeklilere, Ağustos'ta da bin lira ikramiye ödemesi yapılacak. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerine erken maaş ödenmesi gündemde. Memur emeklilerine, 1-5 Ağustos'ta maaş ödemeleri gerçekleştirilecek. Ardından tüm emeklilerin hesabına biner lira bayram ikramiyesi yatırılacak. Ödeme tarihi büyük ihtimalle önümüzdeki hafta açıklanacak. Kurban Bayramı 21 Ağustos'ta başlıyor. Ayın 20'si bayram arefesi oluyor. 18-19 Ağustos da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle ikramiye ödemeleri 17 Ağustos'a kadar yapılacak. İkramiyenin büyük ihtimalle ayın 6'sı ile 10'u arasında verilebileceği belirtiliyor.
BAYRAM MÜJDESİ
Ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaş ödemeleri başlayacak. Maaşlarını her ayın 17'si ile 28'i arasında alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine erken ödeme gündemde. Bunun nedeni ise bazı emeklilerin maaş ödeme günlerinin bayrama denk gelmesi. Erken ödeme uygulanırsa, emekliler ayın 17'sine kadar Ağustos maaşını cebine koyacak.
BAYRAM MÜJDESİ
Ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaş ödemeleri başlayacak. Maaşlarını her ayın 17'si ile 28'i arasında alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine erken ödeme gündemde. Bunun nedeni ise bazı emeklilerin maaş ödeme günlerinin bayrama denk gelmesi. Erken ödeme uygulanırsa, emekliler ayın 17'sine kadar Ağustos maaşını cebine koyacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.