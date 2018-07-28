Yol Durumu
  1. Çalışanlara tükenmişlik koruması
  2. Ayda bin TL eğitim desteği

19 bin sağlık işçisi alınacak

19 bin sağlık işçisi alınacak
Sağlık Bakanlığı, 19 bin sağlık işçisi alımı gerçekleştirecek. Mayıs'ta 9 bin personel alımı gerçekleştiren, geçtiğimiz ay da aralarında hemşire, teknisyen ve teknikerin de olduğu 30 meslek grubundan 18 bin sağlık çalışanını kadrosuna dahil eden Bakanlık, çalışan sayısını artırmaya devam ediyor. Bakanlık, 19 bin sağlık işçisi alımı için de düğmeye bastı. Alımlar Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapılacak. Edinilen bilgiye göre; ilk etapta 9 binlik alım için ilana çıkılacak. Yıl sonuna kadar 19 bin sağlık işçisinin alımı tamamlanacak. Sağlık Bakanlığı bu yıl ayrıca 12 bin de doktor alımı yapacak.
Etiketler: ,
  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar