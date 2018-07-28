19 bin sağlık işçisi alınacak

Sağlık Bakanlığı, 19 bin sağlık işçisi alımı gerçekleştirecek. Mayıs'ta 9 bin personel alımı gerçekleştiren, geçtiğimiz ay da aralarında hemşire, teknisyen ve teknikerin de olduğu 30 meslek grubundan 18 bin sağlık çalışanını kadrosuna dahil eden Bakanlık, çalışan sayısını artırmaya devam ediyor. Bakanlık, 19 bin sağlık işçisi alımı için de düğmeye bastı. Alımlar Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapılacak. Edinilen bilgiye göre; ilk etapta 9 binlik alım için ilana çıkılacak. Yıl sonuna kadar 19 bin sağlık işçisinin alımı tamamlanacak. Sağlık Bakanlığı bu yıl ayrıca 12 bin de doktor alımı yapacak.