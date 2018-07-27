Yetenekli gence iş imkanı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha işlevsel kurum ve kuruluşlar kurulurken bunlara bir yenisi de siber güvenlik alanında ekleniyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde Türkiye genelinde bilişim alanında yetenekli gençleri toplayarak sınayacak bir Siber Talimhane kurulacak. Talimhanenin kurulmasında son aşamaya gelinirken, önümüzdeki ay duyuruya çıkılarak başvurular alınacak. Siber Talimhane her ay yaklaşık 50 genci denemeye tabi tutacak. Yeterli görülen genç yetenekler uygun kadrolara atanacak. Okulları devam edenler ise kamu ve özel sektöre ait sistemlerdeki açıklıkları tespit etmekle görevlendirilecek. Bu gençler tespit ettikleri her açıklığı raporlayacak ve aylık bin liraya kadar bir bursun da sahibi olacak.
Barış ŞİMŞEK
Barış ŞİMŞEK
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