Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, 25 Temmuz 2014'ten sonra gayrimenkul alan ve satanların, ilk satışlarda geçerli olmak üzere, ödedikleri tapu harcı ücretlerini geri alabileceklerini söyledi. Müteahhitler de aynı şekilde ilk satışlar için yatırdıkları tapu harcını geri alabiliyor.
Yeni ev alanlar dikkat! Tapu harcına ödediğiniz parayı geri alabilirsiniz! Tapu harcı nasıl geri alınır?
Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapılan binalardan daire ya da dükkan alan vatandaşlar tapu harcı için ödedikleri ücreti geri alabilecekler. Peki ama tapu harcı para iadesi için ne yapmak gerekir? Tapu harcı nasıl geri alınır? İşte tapu harcını geri almak için yapmanız gerekenler.
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