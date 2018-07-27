Yeni ev alanlar dikkat! Tapu harcına ödediğiniz parayı geri alabilirsiniz! Tapu harcı nasıl geri alınır?

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, 25 Temmuz 2014'ten sonra gayrimenkul alan ve satanların, ilk satışlarda geçerli olmak üzere, ödedikleri tapu harcı ücretlerini geri alabileceklerini söyledi. Müteahhitler de aynı şekilde ilk satışlar için yatırdıkları tapu harcını geri alabiliyor.