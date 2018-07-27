Tek paylaşımı 750 bin dolar

Instagram'ın en çok kazanan sporcuları belli oldu. Sosyal ağ analiz aracı HopperHQ.com'un yayınladığı Instagram Sports Rich List 2018 raporuna göre; gelir şampiyonu, Juventus'a transferiyle spor gündemini sarsan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo oldu. Instagram'da 133 milyon takipçisi olan ve bu platformda yaptığı her sponsorlu paylaşım başına ortalama 750 bin dolar gelir elde eden Ronaldo, kazancıyla Lionel Messi ve Neymar'ı solladı.
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