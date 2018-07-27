Tek paylaşımı 750 bin dolar

'ın en çok kazanan sporcuları belli oldu. Sosyal ağ analiz aracı HopperHQ.com'un yayınladığı Instagram Sports Rich List 2018 raporuna göre; gelir şampiyonu,'a transferiyle spor gündemini sarsan Portekizli futbolcuoldu. Instagram'datakipçisi olan ve bu platformda yaptığı her sponsorlu paylaşım başına ortalamagelir elde eden Ronaldo, kazancıyla Lionel Messi ve Neymar'ı solladı.