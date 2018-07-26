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Dolar ne kadar? 1 Euro ne kadar? Dolar ve euro güne nasıl başladı? (26 Temmuz 2018)

Önceki gün 'nin 'cü papazı Brunson'un ev hapsine karar verilmesinin ardından dolarda düşüş sürüş devam ediyor. Peki dolar güne nasıl başladı? 1 İşte euro ve dolarda son durum...

Dolar ve euro güne nasıl başladı?

TCMB'nin Salı günü piyasadaki 100 baz puan faiz artırım beklentisini karşılamaması ardından 4,9389'u gören Dolar/TL dün 'li rahip Brunson'un ev hapsine alınmasıyla hızlı geriledi.

DOLAR NE KADAR?

Dün 4,8882'yi test eden dolar kuru 4,7709'a kadar indi. Bu sabah ise 4,8177 test edildi. Son işlem 4,8066 ile Çarşamba'nın yüzde 0,71 üzeirnde.

EURO NE KADAR?

Euro/TL yüzde 0,78 yükselişle 5,6445

Sterlin/TL 6,35

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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe 08:52
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