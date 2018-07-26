TCMB'nin Salı günü piyasadaki 100 baz puan faiz artırım beklentisini karşılamaması ardından 4,9389'u gören Dolar/TL dün ABD'li rahip Brunson'un ev hapsine alınmasıyla hızlı geriledi.

DOLAR NE KADAR?

Dün 4,8882'yi test eden dolar kuru 4,7709'a kadar indi. Bu sabah ise 4,8177 test edildi. Son işlem 4,8066 ile Çarşamba'nın yüzde 0,71 üzeirnde.

EURO NE KADAR?

​Euro/TL yüzde 0,78 yükselişle 5,6445

Sterlin/TL 6,35



