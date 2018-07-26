KOSGEB, bugüne kadar 60 ülkenin 73 kuruluşu ve 5 uluslararası örgütle toplam 78 mutabakat zaptı ve bu kapsamdaki faaliyetleri tanımlayan 7 eylem planı imzaladı. KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, başkanlığın, KOBİ'ler alanında elde ettiği bilgi ve deneyimini, kurulan işbirlikleriyle yurt dışındaki muadil kurum ve kuruluşlara aktardığını anlattı. KOBİ'lerin ticaret hacminin artmasına yönelik faaliyetleri desteklerken, işbirliği yapılan muadil kurumların iyi uygulamaları ışığında kurumsal kapasitelerini de geliştirdiklerini belirten Uzkurt, böylece KOSGEB'in birçok ülkede örnek alınmaya başlandığını kaydetti. Uzkurt, bu kapsamda KOBİ'lerin dış pazara açılma sürecine destek sağlanması ve destekleme modelleri konusunda elde edilen kurumsal kapasitenin yurt dışındaki muadil kurumlarla paylaşılması amacıyla mutabakat zaptları imzaladıklarına işaret etti.
KOSGEB sınırları aştı
- 26 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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