Altın ons değeri sabah saatlerinde 1.230 Dolar'a çıkarken 26 Temmuz'da altın fiyatları, bugün Kapalı Çarşı'da ne kadar, alım-satım işlemleri kaç lira üzerinden gerçekleşiyor? TCMB faiz kararı sonrası dolar/lira paritesi üzerinden sarı-metal değerlerde hızlı yükseliş yaşandı. Dün gün boyunca yükseliş-düşüş aynı anda yaşanırken, Çarşamba günü akşam saatlerinde küresel piyasalarda düşüş gözlemlendi. Ekonomi uzmanları, altın piyasasının yükselişini Dolar üzerinden açıklarken, gram altının değerinde son durum nedir?



Gram altın çeyrek altın fiyatı, 26 Temmuz sabah saatlerinde yatay seyirden işlem görürken düne oranla hafif bir düşüş yaşandı. Anadolu Ajansı Analist Uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalarda altın ons değerinin baskı altında olduğunu, yükseliş yaşandığını açıkladı. Memiş'in önceki açıklamaların Küresel piyasalarda Dolar'ın yükselmesinden ötürü altın piyasasında özellikle gram altını olumsuz olarak etkileyeceğini açıklamıştı. Kapalı Çarşı'da 26 Temmuz'da son durum nasıl?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış 188.54 liradan işlem görürken, gram altın satış 190.17 Türk Lirası. (25 Temmuz'da gram altın 190.90 liradan işlem görüyordu)

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış 308.11 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış 314.48 Türk Lirası. (25 Temmuz'da çeyrek altın 315.44 liradan işlem görüyordu)

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını fiyatı, alış 1268.29 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını satış 1281.14 Türk Lirası. (25 Temmuz'da Cumhuryet altını 1285.18 liradan işlem görüyordu)

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış 172.55 liradan işlem görürken, 22 ayar bilezik satış 174.30 Türk Lirası

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış 1245.17 liradan işlem görürken, tam altın satış 1257.75 Türk Lirası.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış 616.44 liradan işlem görürken, yarım altın satış 629.02 Türk Lirası.

REŞAT ALTIN NE KADAR?

Reşat altın alış 1242.62 liradan işlem görürken, Reşat altın satış 1254.98 Lirası.



