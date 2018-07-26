Ekonominin temel politikalarını oluşturacak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na Maliye eski Bakanı Naci Ağbal getirildi. Ağbal, yeni görevinde kalkınma planı, Orta Vadeli Program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programını hazırlayacak. Ağbal, bütçe hazırlık çalışmalarını da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la yürütecek. Hazırlanan kesin hesap kanun teklif taslağına son halini verecek. Harcama ve bütçe politikalarının geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürütecek.
Bütçe Ağbal’a emanet
Etiketler: Naci Ağbal , Orta Vadeli Program
- 26 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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