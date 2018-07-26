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Bütçe Ağbal’a emanet

Bütçe Ağbal’a emanet
Ekonominin temel politikalarını oluşturacak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na Maliye eski Bakanı Naci Ağbal getirildi. Ağbal, yeni görevinde kalkınma planı, Orta Vadeli Program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programını hazırlayacak. Ağbal, bütçe hazırlık çalışmalarını da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la yürütecek. Hazırlanan kesin hesap kanun teklif taslağına son halini verecek. Harcama ve bütçe politikalarının geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürütecek.
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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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