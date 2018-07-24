Ölüm aylığı hangi durumlarda kesilir?

1996 yılında Bağ-Kur'a başladım. 2001'e kadar ödedim. Daha sonra SSK kapsamında çalışmaya başladım. Parça parça da olsa yaklaşık 8 yıllık SSK kapsamında çalışmam var. Son 2 yıldır da isteğe bağlı ödedim. SSK'dan emekli olmama engel mi? 5...363369 Nolu SMS