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Ölüm aylığı hangi durumlarda kesilir?

Takvim ekonomi yazarı sizden gelen soruları yanıtladı. İş hayatına dair merak edilenler ve cevapları...

Ölüm aylığı hangi durumlarda kesilir?

1996 yılında Bağ-Kur'a başladım. 2001'e kadar ödedim. Daha sonra SSK kapsamında çalışmaya başladım. Parça parça da olsa yaklaşık 8 yıllık SSK kapsamında çalışmam var. Son 2 yıldır da isteğe bağlı ödedim. SSK'dan emekli olmama engel mi? 5...363369 Nolu SMS

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  • 24 Temmuz 2018, Salı 10:48
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