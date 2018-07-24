1996 yılında Bağ-Kur'a başladım. 2001'e kadar ödedim. Daha sonra SSK kapsamında çalışmaya başladım. Parça parça da olsa yaklaşık 8 yıllık SSK kapsamında çalışmam var. Son 2 yıldır da isteğe bağlı ödedim. SSK'dan emekli olmama engel mi? 5...363369 Nolu SMS
Ölüm aylığı hangi durumlarda kesilir?
Takvim ekonomi yazarı Ali Şerbetçi sizden gelen soruları yanıtladı. İş hayatına dair merak edilenler ve cevapları...
Etiketler: ssk , Ali Şerbetçi
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