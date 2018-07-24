İstanbul serbest piyasada dolar 4,7550 liradan, avro 5,5530 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,7530 liradan alınan dolar, 4,7550 liradan satılıyor. 5,5510 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,5530 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,7420 lira, avronun satış fiyatı ise 5,5520 lira olmuştu.
DOLAR NE KADAR?
Saat 09.30 itibariyle serbest piyasada dolar alış fiyatı 4,749 satış fiyatı ise 4,756'dan işlem görüyor.
EURO NE KADAR?
Saat 09.30 itibariyle serbest piyasada euro alış fiyatı 5,55 satış fiyatı ise 5,56'dan işlem görüyor.
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